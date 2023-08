Обновление Nothing OS 2 вышло для смартфона Nothing Phone 1

31

наконец

Компания Nothing выпустила обновление Nothing OS 2 для своего первого смартфона Phone 1, об этом объявил основатель бренда Nothing Карл Пэй в своем Twitter.

Мы хотим двигаться без OS 2 для телефона (1). Thanks for everyone's patience! Как наши возможности strengthen, мы могли бы бросить в time gap over time. -- Carl Pei ( @ getpeid ) August 28, 2023



Обновление имеет размер 0,97 ГБ, рассылается постепенно и должно поступить всем в течение нескольких дней. Рекомендуется загружать его через Wi-Fi, а также убедитесь, что телефон заряжен перед началом установки.

Nothing OS 2 сначала дебютировала на новом смартфоне Nothing Phone 2, теперь же эта новая версия стала доступной и для предыдущей модели Phone 1. Обновление принесет на Phone 1 часть возможностей, с новой модели – Nothing Phone 2. В частности, это функции клонирования приложений, блокировка отдельных приложений, а также обновленный интерфейс Glyph.

Также пользователи Phone 1 после апдейта получат новые монохромные обои и значки, дополнительные виджеты, расширенную настройку главного экрана, возможность делать большие папки с иконками и многое другое.

Если вы еще не получили уведомления о том, что Nothing OS 2 доступна для загрузки и установки, вы можете сделать это вручную, «продвинув» себя в очереди, открыв программу «Настройки» и перейти в «Система» > «Обновление системы» на своем Нет Phone 1.



Источник: Carl Pei / Gadgets360