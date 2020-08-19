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Oppo A53 может получиться интересной бюджеткой

19.08.2020 530 0

В Oppo A53 предложат 90-Гц дисплей, Snapdragon 460 и батарейку на 5000 мАч

 

В рамках расширения собственного модельного ряда смартфонов, компания Oppo готовится представить бюджетный аппарат, который станет частью  А-серии. Речь идет о Oppo A53, информацию о котором обнародовали сетевые источники. Как для устройства своей линейки он получит солидный набор качеств, где упор сделали на автономность, достаточный объем памяти и дисплей.

 

Oppo A53 может получиться интересной бюджеткой – фото 1

 

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Судя по приведенной информации, Oppo A53 будет в числе первых устройств, что базируются на новом чипе Snapdragon 460. Смартфон получит 4/6 Гб оперативной памяти, 64/128 Гб постоянной и дисплей диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 90 Гц.

 

В его активе будет сканер отпечатков пальцев на задней панели, емкая батарейка на 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой и фронтальная камера на 16-мегапикселей. Основная камера будет тройной, где главный сенсор разрешением 13-мегапикселей. Дополнять его будут два модуля по 2 Мп каждый, где один для макросъемки, а другой — портретник.

 

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Oppo A53 уже получил ряд обязательных сертификатов и готовится дебютировать в ближайшее время. Ожидается, что он будет официально продаваться и за пределами Китая.

 

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Источник: gizmochina

 

Oppo A53 Oppo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.08.2020

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Oppo A53 может получиться интересной бюджеткой