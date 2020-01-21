Анонс чипов Snapdragon 720G, Snapdragon 662 и Snapdragon 460

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Сегодня в Нью-Дели чипмейкер Qualcomm устроил свое пресс-мероприятие, героями которого стали три новых аппаратных платформы: Snapdragon 720G, Snapdragon 662 и Snapdragon 460. Объединяет все чипы отсутствие 5G-модема, поддержка Bluetooth 5.1, двухчастотного GPS и Wi-Fi 6, а также глубокое проникновение искусственного интеллекта и, прежде всего, по части фотовозможностей.

Snapdragon 720G (SM7125)





Платформа стала преемником Snapdragon 710 и Snapdragon 712. Наличие латинской буквы G указывает на то, что позиционируется SoC как игровая. Изготовлена она по 8-нанометровой технологии, обладает восемью процессорными ядрами, сгруппированными в двух кластерах: 2хKryo 465 (модернизированные Cortex-A76) с частотой 2,33 ГГц и 6хKryo 260 (модернизированные Cortex-A55) с частотой 1,8 ГГц.

Чип получил сигнальный процессор Hexagon 692, видеоускоритель Adreno 618, модем Snapdragon X15, IPS Spectra 350L, поддержку дисплеев разрешением 2520х1080 точек (90 Гц и 120 Гц), одиночных камер до 192 Мп, до 8 Гб оперативки, флеш-накопителя стандарта UFS 2.1 и быструю зарядку Quick Charge 4.

Snapdragon 662 (SM7125)





Новинка прямой наследник Snapdragon 660 и находится на ступеньку ниже, чем Snapdragon 665. В его основу положен 11-нанометровый техпроцесс и чип включает в себя 8 вычислительных ядер Kryo 260 (тюнингованные Cortex-A73) по схеме 4х4 с пиковой частотой 2,0 ГГц. В активе платформы IPS Spectra 340T, сигнальный чип Hexagon 683 AIE и графический контроллер Adreno 610.

Декларируется поддержка экранов разрешением 2220х1080 пикселей и оперативной памяти LPDDR4x до 8 Гб, одиночных камер до 192 Мп, многомодульных систем с датчиками на 16 Мп и 25 Мп, есть модем Snapdragon X11 и поддержка технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.

Snapdragon 460 (SM4250-A)





Платформа сменит на своем посту Snapdragon 450 и найдет свое применение в доступных устройствах. Обещано, что по уровню производительности она превосходит предшественника на 60%. Своим приростом мощности процессор обязан 8 ядрам Kryo 240 с тактовой частотой 1,8 ГГц и за обработку графики отвечает контроллер Adreno 610.

Изготовлен чип с применением норм 11-нанометровой технологии, есть поддержка дисплеев разрешением 2220х1080 точек, флеш-памяти eMMC и UFS 2.1, одиночных камер до 25 Мп или сдвоенных до 16 Мп, быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и NFC.

Первые устройства на базе Snapdragon 662 и Snapdragon 460 появятся только к концу 2020 года, а вот смартфоны с Snapdragon 720G мы увидим в I квартале нынешнего года. Такие компании как Redmi и Realme уже подтвердили свои планы выпустить аппараты на базе Snapdragon 720G одними из первых.

Источники: Qualcomm, xda-developers