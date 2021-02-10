Oppo Find X3 Pro, Oppo Find X3 Neo и Oppo Find X3 Lite: характеристики и изображения

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Рассекретили Oppo Find X3 Pro, Oppo Find X3 Neo и Oppo Find X3 Lite

Среди новинок марта окажется семейство Oppo Find X3, анонс которого состоится 11 марта. Предположительно, в рамках серии выйдут четыре модели, о трех из которых известно практически все. Благодаря усилиям ресурса Winfuture мы знаем, какими будут Oppo Find X3 Pro, Find X3 Neo и Find X3 Lite.

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3 Pro получит на вооружение AMOLED‑дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением QuadHD+ (3216х1440 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. В экран встроят сканер отпечатков пальцев и поверх него установят стекло Gorilla Glass 5.

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Аппаратная основа — Snapdragon 888 в связке с 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной. Камера станет главным украшением Oppo Find X3 Pro. Обещают два сенсора по 50 Мп каждый, один из которых должен предлагать датчик Sony IMX766 с размером 1/1,56ʺ. Один — ширик со светосилой f/1.8 и оптическим стабом, а второй — сверхширокоугольный датчик с диафрагмой f/2.2. Завершит ансамбль сенсоров телеобъектив на 13 Мп для 5-кратного гибридного зума и 20-кратного цифрового, а также 5 Мп модуль для макросъемки с апертурой f/3.0. Фронталка будет на 32 Мп со светосилой f/2.4

В арсенале Oppo Find X3 Pro будет аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, модуль NFC, стереодинамики и ОС Android 11 с надстройкой Color OS 11.2.

Oppo Find X3 Neo

Oppo Find X3 Neo по своей сути является практически полной копией Oppo Reno5 Pro+ с 6,5-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 90 Гц, чипсетом Snapdragon 865, 12 Гб оперативки и флеш-накопителем на 256 Гб, четверной тыльной камерой 64 Мп (f/1.79) + 8 Мп (ширик, f/2.25) + 2 Мп (макро, f/2.4) + 2 Мп (портретник, f/2.4). Питать новинку станет батарейка на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт. Предложат дисплейный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и защиту от брызг IP52.

В случае с Oppo Find X3 Lite компания пошла на смену нейминга Oppo Reno5. В основу смартфона ляжет платформа Snapdragon 765G в связке с 8 Гб оперативной памяти. Экран тут OLED диагональю 6,44 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Имеется фронталка на 32 Мп, основная камера 50 Мп + 16 Мп (ширик, f/2.2) + 13 Мп (телеобъектив, f/2.4) + 2 Мп (макро, f/2.4), батарейка емкостью 4300 мАч, быстрая зарядка на 65 Вт, дисплейный дактилоскопический датчик и звук Dolby Atmos.

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Источник: winfuture