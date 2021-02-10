Oppo Pad Air обещает стать планшетом для широких масс по невысокой цене

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Неплохое решение для повседневности

В последнее время «дочки» семьи BBK начали осваивать нишу планшетов. Свой планшетный ПК ранее показала и компания Oppo. Он получил чипсет Snapdragon 870 и 120-герцовый дисплей диагональю 11 дюймов. Теперь в планах выпустить планшет классом ниже, и он будет именоваться Oppo Pad Air.

Известный информатор Digital Chat Station в очередной раз разрушил интригу и слил в сеть характеристики Oppo Pad Air. По его сведениям, планшет оснастили 10,36-дюймовым IPS-экраном разрешением 2000х1200 пикселей с частотой обновления 60 Гц, процессором Snapdragon 680 и аккумулятором емкостью 7100 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

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Oppo Pad Air получит четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и достаточно низкий ценник. Если верить все тому же источнику, ценник на планшет в Китае может стартовать с отметки в $148. И это вполне адекватная цена за такой набор характеристик, и он устроит тех, кто хочет приобрести недорогой гаджет для обычных повседневных задач. Кстати, Digital Chat Station считает, что конкуренты также планируют выпустить свои решения с таким же прайсом.

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Источник: weibo