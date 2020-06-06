В сети появились официальные изображения, подтверждающие разработку OPPO Smart TV

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Китайский техно-гигант стремится попасть во все сферы жизни гик-коммьюнити. Помимо активного выпуска смартфонов, OPPO также производит множество других продуктов, в числе которых умные часы, браслеты и различная периферия вроде роутеров. Не забывает компания и об актуальном Android TV.

После анонса телевизора от своей дочерней компании – Realme TV – OPPO планирует залететь и своими мощностями. Сегодня компания официально подтвердила, что Oppo Smart TV появится совсем скоро. Если быть точным, выход на рынок намечен на вторую половину этого года.

В 2019 году сразу несколько брендов выпустили свои версии Смарт-ТВ. Среди самых заметных производителей были Motorola, Nokia, Huawei и Redmi. Интересно, что наряду с более известными для нашего обывателя компаниями, на этот рынок вышла также и OnePlus. Как все знают, бренд относится к корпорации BBK, в которую входит и OPPO. Посмотрим, каких успехов получится достичь китайской компании на этом поприще.

По словам представителя компании, стратегия OPPO на 2020 год предполагает активное внедрение технологии 5G. В настоящее время вся продукция компании в ценовом сегменте 250-850 долларов оснащена 5G-антеннами, а в скором времени все продукты бюджетного и среднебюджетного сегмента будут иметь возможность подключения к 5G-вышкам. Возможно, сети нового поколения дадут мощное развитие и Smart-TV.

Ждем момента, когда и в наших странах появится возможность использования сетей 5G.

Источник: m.weibo.cn