OriginOS 2.0: особенности и сроки выхода

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Новая версия оболочки для устройств Vivo и iQOO появится в ноябре

В октябре прошлого года состоялась премьера оболочки OriginOS, которая пришла на смену FuntouchOS. К числу главных изменений можно отнести глубоко переработанный интерфейс, позволяющий гибко настраивать внешний облик каждого из элементов на рабочем столе. Прошел почти год, прошивка прижилась и пришло время для следующего шага — выпуска OriginOS 2.0.

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По данным китайских сетевых информаторов, анонс новой версии фирменной прошивки не за горами. Но, к сожалению, оболочка все меньше будет самодостаточной. По слухам, многие из элементов будут позаимствованы у iOS. В частности, это будут прослеживаться в дизайне, новой анимации и визуальных эффектах, логике взаимодействия и плавности.

В качестве предполагаемого времени выхода OriginOS 2.0 называют ноябрь, а первым устройством с ней может быть iQOO Neo 6, который получит в качестве аппаратной платформы Snapdragon 888/888+. Что касается прочих устройств Vivo, то обновляться они начнут с декабря, постепенно охватывая все больше моделей. На данный момент нет информации, но, возможно, в основе OriginOS 2.0 будет лежать уже новая версия зеленого робота — Android 12.

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Источник: weibo