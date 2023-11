Первые фото Nothing Phone 2a – бюджетная версия стильного смартфона

124

Похож на первый nothing

В сети появились сообщения, что компания Nothing работает над бюджетным смартфоном Nothing Phone 2a наряду с разработкой флагмана Nothing Phone 3.

За утечкой, Phone 2a получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с отверстием во фронтальную камеру. На задней панели разместят двойную камеру. Дизайн, вероятно, будет похож на Nothing Phone с прозрачным корпусом.

Согласно этим слухам Nothing Phone 2a не будет столь доступной моделью, как Nothing Phone 1, однако будет стоить дешевле флагмана Phone 2. Учитывая, что инсайдер видел устройство вживую, анонс может состояться в ближайшее время.