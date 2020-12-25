Первый смартфон с подэкранной фронтальной камерой ZTE Axon 20 успешно прошел тест на прочность

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ZTE Axon 20, наконец-то, прошел тест известного блогера JerryRigEverything на прочность.

Не так давно ZTE снова попала в медиаполе благодаря выпуску своего нового смартфона – ZTE Axon 20 стал первым коммерчески доступным устройством с фронтальной камерой под дисплеем. И хотя «отверстие» для камеры все равно при желании можно рассмотреть, само исполнение все-таки впечатляет. Наверное, будущее действительно уже здесь, рядом.

Многим было интересно, влияет ли необычное расположение фронталки на качество сборки устройства. Это решил проверить Зак с известного YouTube-канала JerryRigEverything.

Зак сразу решил «напасть» на ту самую фронталку. Мастер отмечает – быстрый провод зажигалкой вблизи камеры портит ее «скрытность» от невооруженного взгляда, а также оставляет заметный след.

После анализа камеры, ведущий JerryRigEverything перешел к обычным тестам на царапины, сгибание и обжигание устройства. Как и всегда, перед специалистом стоит задача проверить, как долго устройство готово «терпеть» любые издевательства над ним.

Дисплей Axon 20 показал себя с лучшей стороны – стекло царапается не больше, чем у других более дорогих устройств. В то же время нож Зака смог сколоть несколько кусков пластика на гранях устройства – тут все ожидаемо. Стоит отметить, что задняя панель и вырезы для камеры сделаны из обычного стекла – они, в свою очередь, почти не пострадали после издевательств со стороны Зака.

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Последнее испытание – сгибание. Во время испытания смартфон немного погнулся – все-таки перед нами пластиковая рамка. Однако, в целом, Axon 20 все еще выглядит «живчиком». То есть в итоге можно утверждать, что владельцам нового смартфона ZTE не стоит переживать за свою покупку.

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Источник: GSMArena



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