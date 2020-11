Почему Huawei продает Honor? Что дальше?

370

По какому пути может пойти Honor без Huawei

Если пару недель назад разговоры, что Huawei продает Honor, были только разговорами, то теперь они обрели под собой твердую почву. Гонимая американскими санкциями, китайская компания вынуждена идти на крайние меры и использовать все способы, чтобы пережить «шторм» и выстоять. Больше года Huawei удавалось стоически выдерживать давление со стороны США и даже наращивать свое присутствие на рынке смартфонов. Но второй раунд санкций оказался очень болезненным, и компания вынуждена была принять решение избавиться от актива в лице Honor.

Не губить «кровинушку»

В своем официальном заявлении Huawei четко дала понять, что двигало ею при принятии решения о продаже Honor: «Для спасения отраслевых цепочек Honor». Было решено дать шанс выжить суббренду и не тянуть его с собой на дно. Если, конечно, такое случится. Продадут бренд Honor конгломерату Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd, где есть доля государства в лице правительства Шэньчжэня.

Сумму сделки озвучивать не стали, но по оценкам аналитиков она может составить от $15 млрд. И это живые деньги, а не акции. Сама Huawei отойдет от управления Honor и не будет владеть ее акциями. После разрыва с материнской компанией, помимо сотрудников продавцу отойдут несколько центров научных исследований и продуктовые подразделения.

Какую цель преследует Huawei

Но самое интересное поговаривают, что новые владельцы Honor получат в свое распоряжение наработки в области чипов HiSilicon на условиях лицензирования. Если эта информация верна, то это лишний раз подтверждает, что решение о продаже Honor взвешенное, продуманное и лежит в практической плоскости. Похоже, что китайская компания хочет сохранить весь накопленный потенциал в области разработки процессоров, как научный, так и инженерный.

После сделки Honor станет крупнейшим исследовательскими центром, где смогут и дальше работать сотрудники, продолжая развивать технологии. Huawei сможет сохранить костяк «мозгов» под крышей Honor, а сама тем временем займется созданием производственной базы для выпуска чипов. На это уйдет несколько лет и потребуются огромные инвестиции. Вырученные после сделки деньги, Huawei как раз и может инвестировать в создание собственной базы по производству полупроводниковой продукции.

Когда производство будет запущено, Huawei сможет использовать те технологии и наработки, которые будут в арсенале нового владельца Honor. Правда, если на тот момент санкции продолжат действовать, то легально пользоваться наработками у Huawei не получится. Думаю, не стоит объяснять, что это не станет непреодолимым препятствием и Huawei получит доступ к технологиям, пусть и используя обходные варианты. Кстати, никто не гарантирует, что в будущем Honor вновь не будет продан Huawei, когда буря уляжется.

С оглядкой на США

Не поспешила ли Huawei с продажей Honor? Ведь сейчас произойдет смена главы Белого дома и все может измениться? Но, как показывают события, вряд ли в ближайшей перспективе Джо Байден зароет топор торговой войны с Китаем и покончит с «беспределом» Трампа. Совершенно ясно, что демократы все же разделяют опасения республиканцев во главе с Дональдом Трампом в части того, что Китай представляет угрозу национальной безопасности. Поэтому делать ставку на новую администрацию шаг рискованный и долгое время находиться в стадии неопределенности компания не может. Активы обесцениваются и время ожидания может быть потрачено в пустую. А сейчас у нее реальный шанс выручить неплохие деньги от продажи активов.

Многие аналитики сходятся во мнении, что продажа Honor шаг разумный и является стратегически выверенным решением. Honor становится независимой и на данный момент нет никаких препятствий вернуться к нормальной деятельности. Она сможет беспрепятственно приобретать комплектующие и вновь устанавливать GSM-версию Android на свои смартфоны. Почти наверняка Google с радостью ухватится за возможность вернуться к работе с китайцами. Но для этого ей придется отказаться от использования в своих смартфонах HMS, чтобы продемонстрировать свою независимость от Huawei. Компания сможет выйти на внешние рынки, оставив «родителю» на откуп рынок Китая и не создавая конкуренцию.





Другое дело, поверит ли США в то, что Honor «белые и пушистые». Есть вероятность, что на первых порах она не будет каким-то образом ограничивать деятельность Honor. Она будет пристально наблюдать за ней, цепляясь за любой повод обвинить компанию в угрозе национальной безопасности. Но на сбор компромата уйдет время. Необоснованные или притянутые за уши обвинения со стороны США будут смотреться жалко в глазах мирового сообщества. Не стоит списывать со счетов и возможность адекватного удара со стороны Китая за огульные обвинения.

В любом случае Huawei получает выигрыш во времени. Она сможет не растерять потенциал и начнет активно создавать свои технологии, комплектующие и производственные базы «чистые», без «примеси» американский технологий и оборудования. Понимают ли в США, какие на самом деле преследует цели Huawei продажей Honor? Скорее всего, да. Будет интересно посмотреть какую все же тактику они изберут по отношению к Honor.

