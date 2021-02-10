Серия Redmi Note 10 растет: новый представитель — Redmi Note 10 Pro 5G

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Компания готовится представить Redmi Note 10 Pro 5G и в его основу может лечь чип Snapdragon 750G

Xiaomi активно и бурно развивается, а это подразумевает и увеличение числа устройств. Так что в этом году, как и в прошлом компания активно множит модельный ряд и бум новинок придется на серии Mi 11 и Redmi Note 10. Логично и предсказуемо, что главный акцент делается на последней и более массовой линейке Redmi Note 10, которая не только будет насчитывать немало моделей внутри себя, но еще и компания клонирует ряд устройств, давая им другие имена.

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В скором времени дебютирует еще одна модель семейства — Redmi Note 10 Pro 5G. Уже из названия понятна одна из характерных черт устройства — поддержка сетей пятого поколения. О том, что этот смартфон выйдет, рассказал один из инсайдеров и сопроводил сообщение тизером. На плакате можно рассмотреть уже узнаваемый образ Redmi Note 10 Pro, а также есть указание на наличие чипа от Qualcomm.

По слухам, Redmi Note 10 Pro 5G получит платформу Snapdragon 750G, а вот все прочие характеристики должны дублировать те, что предлагает 4G-версия Redmi Note 10 Pro. На данный момент в линейке есть 5G-смартфон и это Redmi Note 10 5G, в основе которого лежит чипсет Dimensity 700. Модель Redmi Note 10 Pro 5G может прийтись весьма кстати для тех рынков, где 5G-сети востребованы и пользователи с предубеждением относятся к процессорам от MediaTek.

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Источник: androidauthority