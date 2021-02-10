Poco F5 может быть запущен в Индии 6 апреля

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Долгожданный представитель серии F будет выпущен почти сразу после китайского аналога.

Poco недавно представила серию X5 в Индии и сейчас готовится к выпуску долгожданного смартфона Poco F5 на том же рынке. Суббренд Xiaomi еще не сделал ни одного официального объявления, однако в отчете утверждается, что Poco F5 дебютирует в первую неделю апреля.

91 Mobiles со ссылкой на неизвестные источники утверждает, что Poco F5 будет представлен в Индии 6 апреля. В ближайшее время ожидаем первые тизеры и официальные промо материалы. Цена Poco F5 должна быть немного выше, чем F4 . Последний дебютировал в Индии по цене 340$.

В отчетах утверждается, что Poco F5 5G будет переработан Redmi Note 12 Turbo, который вскоре дебютирует в Китае с чипсетом Snapdragon 7+ Gen 2 . Согласно утечкам смартфон Poco получит 6,67-дюймовую QHD+ AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц, яркостью до 1400 нит, поддержкой HDR10+ и 1920 Гц ШИМ-затмением.

Он будет иметь до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. MIUI 14 на ОС Android 13. Телефон может получить систему с тремя камерами на задней панели, состоящей из основной камеры на 50 МП и дополнительной камеры на 8 МП и 2 МП. На передней панели ожидается 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой 67 Вт проводной и 30 Вт беспроводной зарядки. Так что ждем первые промо материалы которые раскроют окончательный дизайн который до сих пор неизвестен.

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Источник: gizmochina