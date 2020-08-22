Poco X3 120 Гц и у нас. Дешёвые Apple Watch SE, Samsung Galaxy S21 и др.

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Подводим итоги недели: Poco X3 120 Гц приедет к нам. Дешёвые Apple Watch SE, Samsung Galaxy S21 и др.

Очередная суббота и очередная пачка главных новостей за неделю.

Apple стала первой компанией-триллионером (только вдумайтесь). И, судя по всему, компания будет продолжать богатеть, хотя бы даже за счет новой версии Apple Watch SE. Она придет на замену Apple Watch 3, и поверьте, фанаты точно будут ее скупать как сумасшедшие. Дизайн особо не поменяется, зато подтянется железо – оно должно быть таким же, как в Apple Watch 6. Слухи – да, но, учитывая популярность iPhone SE, в них легко можно поверить.





Один из самых известных инсайдеров Ice Universe выложил у себя в Твиттере слух, что следующий Samsung S21 Ultra получит сенсор на 108 Мп, как и его предшественник, зато сам датчик будет абсолютно новый. Качество его работы еще предстоит проверить, но еще один провал продаж Samsung точно себе не сможет позволить. Поэтому есть шанс, что этот модуль должен дать значительный прирост в качестве.

Realme до сих пор пытаются захватить кусок пирога Xiaomi и готовят к выходу новинки X7 Pro и X7 Pro Ultra – почти полные аналоги Redmi K30 Ultra и Xiaomi Mi 10 Ultra. Кроме очевидно мощного железа, оба смартфоны предлагают потенциально крутые дисплеи с частотой обновления изображения 120 Гц. Осталось узнать, какой ценник предложит китайская компания, а после составлять окончательное мнение.





И, напоследок, одна из самых новостей – Poco, наконец-то, могут представить совершенно новый смартфон – Poco X3, в котором акцент будет ставиться на повышенную «герцовку» дисплея в 120 Гц. Но самое приятное – смартфон точно будет представлен на глобальном рынке, не только в Индии. По крайней мере, так утверждает инсайдер Andro-News, который не раз снабжал достоверной информацией.





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Обо всем этом и многом другом вы можете узнать в новом ролике!﻿