Poco X6 Pro 5G: 2-кратный встроенный зум, камера на 64 Мп с OIS. Потрясающие возможности?

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Это будет настоящий ТОП?

Подходит дата релиза серии Poco X6 5G. И компания еще больше подогревает интерес свежими тизерами.

Так, сообщение, обнародованное через X, говорит нам о том, что Poco X6 Pro получит 2-кратный встроенный зум, а также тройную камеру на 64 Мп из OIS. В видео-тизере компания также демонстрирует дизайн модуля камеры смартфона, содержащего тройную камеру со светодиодной вспышкой.

По предварительным данным, серия Poco X6 5G получит HyperOS из коробки. Poco X6 Pro 5G дебютирует с SoC Mediatek Dimensity 8300 Ultra, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 64-мегапиксельной основной камерой с поддержкой OIS и аккумулятором емкостью 5000 мАч с функцией быстрой. Недавно Poco X6 Pro появился в бенчмарке AnTuTu, где набрал 1464228 баллов.

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Тем временем Poco X6 5G, похоже, оснащен SoC Snapdragon 7s Gen 2, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем, тройной камерой на 64 Мп+8 Мп+2 Мп, а также аккумулятором на 5100 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.

Напомним, новая серия Poco X6 5G, состоящая из Poco X6 5G, Poco X6 Pro 5G и еще одного Poco M6 Pro 4G, стартует 11 января в Индии, об этом сообщено на официальной странице Х. Вы также ждете новинки?

Источник: gizmochina