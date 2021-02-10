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Poco X6 Pro 5G: 2-кратный встроенный зум, камера на 64 Мп с OIS. Потрясающие возможности?

08.01.2024 72 0

Это будет настоящий ТОП?

Подходит дата релиза серии Poco X6 5G. И компания еще больше подогревает интерес свежими тизерами.

 

Poco X6 Pro

 

Так, сообщение, обнародованное через X, говорит нам о том, что Poco X6 Pro получит 2-кратный встроенный зум, а также тройную камеру на 64 Мп из OIS. В видео-тизере компания также демонстрирует дизайн модуля камеры смартфона, содержащего тройную камеру со светодиодной вспышкой.

 

Poco X6 Pro

 

По предварительным данным, серия Poco X6 5G получит HyperOS из коробки. Poco X6 Pro 5G дебютирует с SoC Mediatek Dimensity 8300 Ultra, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 64-мегапиксельной основной камерой с поддержкой OIS и аккумулятором емкостью 5000 мАч с функцией быстрой. Недавно Poco X6 Pro появился в бенчмарке AnTuTu, где набрал 1464228 баллов.

 

Poco X6 Pro﻿

 

Тем временем Poco X6 5G, похоже, оснащен SoC Snapdragon 7s Gen 2, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем, тройной камерой на 64 Мп+8 Мп+2 Мп, а также аккумулятором на 5100 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.

 

Poco X6

 

Напомним, новая серия Poco X6 5G, состоящая из Poco X6 5G, Poco X6 Pro 5G и еще одного Poco M6 Pro 4G, стартует 11 января в Индии, об этом сообщено на официальной странице Х. Вы также ждете новинки?

 

Источник: gizmochina

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 08.01.2024
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Poco X6 Pro 5G: 2-кратный встроенный зум, камера на 64 Мп с OIS. Потрясающие возможности?