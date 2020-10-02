Подоспела первая информация о iPhone 13

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Слили некоторые характеристики iPhone 13 и iPhone SE (2022)

Серии iPhone 12 еще только предстоит дебютировать, а в сети уже появились первые слухи о iPhone 13. И это не предсказания на кофейной гуще. Информация исходит от Росса Янга генерального директора компании Display Supply Chain Consultants, который уже не раз был точен в своих прогнозах. Почему он так вольготно оперирует секретными сведениями и не делает это анонимно, большой вопрос.

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По его словам, серия iPhone 13 будет включать в себя четыре модели. Самый компактный вариант удостоится 5,4-дюймового экрана, а самый топовый получит дисплей диагональю 6,7 дюйма. Будут и два «середнячка» с 6,1-дюймовыми матрицами. Росс Янг утверждает, что никаких резких движений и экспериментов по части дизайна не предвидится. Новинки во многом будут схожи с iPhone 12.

Самым заметным нововведением станет то, что частоту обновления дисплеев ProMotion доведут до 120 Гц. При этом матрицы компания будет закупать как у LG, так и у BOE.

Апгрейд ждет камеры. Так, стандартные версии iPhone 13 позаимствуют основной датчик камеры у iPhone 12 Pro Max, а всего на тыльной стороне установят по два модуля. «Прошки» предложат трехкомпонентные тыльные камеры. Еще одной фишкой новинок станет наличие сенсора LIDAR, который в этом году появится в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

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Рассказал немного Росс Янг и про iPhone SE третьего поколения. Ранее весны 2022 года новинка не выйдет и в ее активе будет дисплей диагональю 6,1 дюйма. Это будет смартфон с поддержкой сетей пятого поколения и Touch ID встроят в кнопку питания.

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Источники: twitter, macrumos