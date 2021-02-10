Подробности о новом смартфоне Meizu: «железо» бюджетное, а облик от iPhone 13

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В бюджетной серии mBlue может появиться новая модель

По сети разогнали слух, что Meizu может сменить владельца и ее приобретет крупнейший китайский автопроизводитель Geely. Возможно, стороны уже договорились и инвестиции пошли, компания начинает активно пополнять модельный ряд. Не так давно она представила Meizu mBlu 10 и на подходе очередной бюджетник доступной серии mBlu.

В базе данных китайского сертификационного ведомства засветился смартфон Meizu с индексом M2111. С каким названием он появится на рынке, информации нет, а вот характеристики новинки известны. Как и есть возможность оценить внешний вид смартфона. При взгляде на экстерьер устройства в глаза бросается оформление блока основной камеры, которое напоминает дизайн камеры iPhone 13 с диагональным расположением двух больших модулей с серебристой окантовкой.

По данным регулятора, новый смартфон Meizu обладает 6,51-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1600х720 точек, фронтальной камерой на 8 Мп и неизвестной моделью четырехъядерного чипа с тактовой частотой 2,0 ГГц. Интересно, что при таком слабом «железе» компания предложит 4/6 Гб оперативной памяти и 64/128/256 Гб постоянной.

Емкость аккумулятора составила 5000 мАч и о поддержке быстрой зарядки нет и слова. Габариты смартфона будут массивными под стать его бюджетной природе: 164,5х76,5х9,3 мм при весе 201 грамм. В качестве главного в основной камере будет выступать датчик на 48 Мп.

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Источник: themobilehunt