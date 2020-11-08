Подробности о Xiaomi Mi 11: что улучшат?

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Xiaomi Mi 11 получит основную камеру, чье суммарное разрешение датчиков перешагнет отметку 150 Мп

Xiaomi не забросит свои эксперименты с флагманскими смартфонами и следующее на очереди семейство Xiaomi Mi 11. В январе или феврале следующего года у нас может появиться повод поговорить о том, какими стали новые топовые устройства компании. Пока же нам остается довольствоваться слухами и утечками о новинках линейки Xiaomi Mi 11.

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Вновь отличился информатор Digital Chat Station, который заявил, что основную камеру смартфона прокачают, прежде всего, за счет нового ультраширокоугольного датчика. По его сведениям, на смену 13 Мп модулю, который, был установлен в Xiaomi Mi 10, придет 48 Мп датчик с размером пикселей 0,8 мкм каждый. Возможно, это совпадение, но ходят слухи, что в случае с iPhone 13 также решено пойти по пути улучшения широкоугольного датчика. Обещаны также усовершенствования по части оптической стабилизации изображения.

Фанатский рендер

Какие еще датчики будут установлены в камере Xiaomi Mi 11, не сообщается. Но с большой долей вероятности в качестве главного предложат модуль на 108 Мп. Компания уже подтвердила, что планирует выпустить новые флагманы на Snapdragon 875 и это будут первые устройства из Китая с новой платформой от Qualcomm. В числе улучшений также стоит ждать прирост мощности быстрой зарядки, аккумулятор емкостью 4900 мАч, дисплей с повышенной герцовкой и, возможно, его разрешение составит QuadHD+.

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Источник: mydrivers