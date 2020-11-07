Новый флагман Xiaomi со Snapdragon 875 на борту появился в базе GeekBench

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Xiaomi, как, впрочем, и всегда, окажется в числе первых, кто использует последний флагманский чип Snapdragon 875.

На Geekbench появилось неизвестное устройство Xiaomi с кодовым именем модели M2012K11C. Оно работает под управлением Android 11, имеет 6 Гб оперативной памяти на борту, а его сердцем является неизвестный чип от Qualcomm. Немного смекнув, знающие люди уже увидели в нем еще не объявленный Snapdragon 875.

Более того, в исходном коде списка GeekBench упоминается графический процессор Adreno 660, который, по слухам, является частью Snapdragon 875 и пока не доступен на текущих чипах Snapdragon.

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Устройство M2012K11C, по логичным слухам, является готовящимся флагманом от Xiaomi – Mi 11. Новый смартфон смог набрать следующие баллы в тесте Geekbench 5: 1 105 в одноядерном и 3 512 баллов в многоядерном тесте. Так как перед нами возможный прототип, скорее всего, результаты не отражают полную мощность Snapdragon 875. Но как только дело будет близиться к выходу нового флагмана от китайской компании, результаты должны быть ближе к правде.

Qualcomm объявит о выходе Snapdragon 875 1 декабря. Американский чипмейкер пока не раскрыл никаких подробностей о новом флагманском чипсете, но благодаря надежным инсайдерам мы знаем, что чип, построенный 5нм-техпроцессе, будет иметь одно ядро Cortex-X1 с тактовой частотой 2.84 ГГц, три ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2.42 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex A-55 с тактовой частотой 1.8 ГГц.

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Источник: DealInTech



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