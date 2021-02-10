Подсчитана стоимость компонентов iPhone 13 Pro

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Затраты на комплектующие выросли, но Apple не останется в накладе

Сколько стоит новый iPhone 13 Pro? В США от $999, в России за него просят от $1373, в Индии — $1627, Китае — $1240, а в Турции за него предлагают отдать $1839. Никто не скрывает этих цен и узнать о них может каждый. А вот сообщать о том, во сколько обходится его производство и сколько Apple в итоге получает с продажи каждой единицы, компания не собирается.

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Сторонние эксперты и специалисты ежегодно берутся за подсчет, сколько же стоят компоненты для iPhone. Смысл этой затеи в том, чтобы примерно прикинуть, сколько Apple зарабатывает на продажах смартфонов. Этот нелегкий труд взяли на себя ребята iFixit, которые с завидной регулярностью препарируют устройства, чтобы разобраться, что скрывается внутри.

По предварительной оценке, примерная стоимость комплектующих iPhone 13 Pro составляет $570. Для сравнения цена компонентов прошлогоднего iPhone 12 Pro была на уровне $548,5, а производство Galaxy S21+ обходится Samsung в $508.

Интересно, что несмотря на рост стоимости комплектующих, Apple не стала увеличивать цену на iPhone 13 Pro, а даже уменьшила ее на фоне прошлогодних цен. Так, iPhone 12 Pro в США стоил от $1071. Но в России за версию с 128 Гб памяти просили на старте продаж около $1295. Лояльными стали цены, прежде всего, для североамериканского рынка.

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Не стоит забывать, что речь идет о компонентах. Мало собрать смартфон из «железок», подсчитав стоимость деталей, необходимо еще учитывать затраты на логистику, продвижение, софт, проектирование, сборку и развитие.

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Источник: mydrivers