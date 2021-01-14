Показали Honor V40 и поведали о камере смартфона

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Honor V40 предложит шесть камер, четыре из которых на тыльной стороне и главный датчик на 50 Мп

Чтобы вывести Honor из-под американских санкций и вернуть сервисы Google на устройства «дочки» Huawei продала ее консорциуму из 40 китайских компаний. Стартовать как независимая компания решено с релизаtkbpfрелиза линейки Honor V40 и ее анонс устроят 18 января. В преддверии премьеры производитель решил немного приоткрыть завесу тайны над тем, какой будет основная камера Honor V40.

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Сообщается, что новинка удостоится главного датчика разрешением 50-мегапикселей по примеру флагманов Huawei. Инсайдеры говорят о том, что это будет сенсор Sony IMX7XX с оптическим форматом 1/1,5" и акцент сделают на том, что смартфон сможет делать качественные фоточки в темное время суток. Дополнять ключевой модуль будет ширик на 8-мегапикселей и парочка объективов по 2 Мп каждый для макросъемки и анализа глубины.

В дополнение в социальной сети Weibo появился промо-плакат, который демонстрирует экран с изогнутыми кромками и овальным отверстием под сдвоенную фронталку. На задней панели установили блок основной камеры прямоугольной формы. Доступен Honor V40 будет в черном, синем и розовом градиенте. Плакат также подтверждает, что смартфон удостоится OLED‑дисплея разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика тачскрина 300 Гц.

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По инсайдерской сводке, новинка будет построена на базе Dimensity 1000+, получит батарейку емкостью 4000 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой и должны предложить возможность заряжать ее по беспроводу на мощности 50 Вт.

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Источник: gizmochina