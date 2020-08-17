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Показали Poco X3. В этот раз обойдутся без клонирования?

17.08.2020 264 0

Рендер и характеристики Poco X3. И точно такого у Xiaomi нет

 

Больше года от бренда Poco не было известий. Выпустив интересный Pocophone F1, компания ушла в тень и лишь изредка инсайдеры упражнялись в предсказаниях каким будет преемник первого «бюджетного флагмана». В самом начале нынешнего года как «гром среди ясного неба» грянула новость, что Poco теперь независимы от Xiaomi и отправляются в самостоятельное плавание.

 

Показали Poco X3. В этот раз обойдутся без клонирования? – фото 1

 

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Правда, по факту оказалось, что «кровинушка» по-прежнему не отделима «пуповиной» от «родителя» и все на что она оказалась способна — штамповать клоны моделей Redmi, нанося свой шильдик Poco. Тем не менее сам суббренд бравирует тем, что свой самодостаточный продукт он выпустит.

 

И таким «непохожим» устройством может стать Poco X3. В сети появился рендер новинки и визуально он позаимствовал черты Redmi Note 9 Pro. Но клоном этой модели он не будет. В частности, есть предсказание, что он получит 120-герцовый дисплей, аккумуляторную батарею емкостью 5160 мАч и будет еще какая-то заметная черта, но о чем именно идет речь, не уточняется.

 

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Есть предположение, что новинка предложит поддержку сетей пятого поколения, а обеспечит ее чип от Qualcomm. Возможно, Poco X3 примкнет к плеяде устройств, обладающих чипом Snapdragon 765G.

 

Источник: twitter

Poco X3
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.08.2020

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Показали Poco X3. В этот раз обойдутся без клонирования?