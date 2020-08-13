Xiaomi Mi 10 Ultra первым получил эту технологию. Интриги с глобальным релизом юбилейного флагмана

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Xiaomi Mi 10 Ultra стал апогеем роста и становления компании на рынке смартфонов в течение 10 лет. Здесь предложили большой 120-герцовый OLED-дисплей и новый 48 Мп датчик с 120-кратным цифровым зумом. А еще это первый на рынке смартфон с поддержкой 50-ваттной беспроводной зарядки и 120 Вт по проводу. Любопытно использовала ли компания проприетарную технологию быстрой зарядки или же позаимствовала стороннюю?

Как оказалось, Xiaomi Mi 10 Ultra стал первым смартфоном с поддержкой нового стандарта Quick Charge 5 от Qualcomm. Он был представлен в конце прошлого месяца и стал итогом работы инженеров чипмейкера за последние три года. Ему оказалось под силу зарядить батарейку нового флагмана от 0 до 100% всего за 23 минуты. Естественно, что компания декларирует, что новая разработка эффективна и безопасна, а, чтобы гарантировать последнее, внедрили многоуровневую систему защиты от перегрева, скачка напряжений и прочих напастей, которые могут негативно сказаться на аккумуляторе и самом смартфоне.

Вчера благодаря ресурсу GSMArena, которому удалось пообщаться с представителями Xiaomi, стало известно, что у компании нет планов по выходу Mi 10 Ultra на глобальный рынок. Но спустя сутки старший менеджер по продуктам компании решил внести интригу по части выхода новых устройств за пределы Китая.

Так, он заявил, что на данный момент у них нет планов вывести на глобальный рынок недавно анонсированные продукты. Но при этом он предложил следить за дальнейшими объявлениями, словно оставив надежду, что компания может передумать и рискнет официально продавать за пределами Поднебесной новинки. Посмотрим, чем закончатся все эти заигрывания и попытки заинтриговать пользователей.

Источники: xda developers, twitter

Видео дня: распаковка Xiaomi Mi 10 Ultra

Выйдут ли Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra на глобальный рынок? Ответ есть