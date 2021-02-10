Полноценный флагман Google Pixel 6 Pro: детали о камерах, дисплее и прочих чертах

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Google Pixel 6 Pro обойдется без слабых мест

Google не входит в десятку крупнейших производителей смартфонов в мире, она выпускает нишевые устройства, доступные в небольшом количестве стран. Сильной стороной ее смартфонов является камера, которая нередко выигрывала у конкурентов и позволяла получать интересные снимки. Тем, кто ищет хорошую мобильную камеру в этом году предложат обратить внимание на Google Pixel 6 Pro. Основная камера «прошки» изрядно преобразится.

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В сеть слили информацию, какие датчики станут основой фотовозможностей Google Pixel 6 Pro. Сообщается, что фронтальная камера будет построена на базе датчика Sony IMX663 на 12 Мп и на тыльной стороне установят троицу сенсоров, где в качестве главного будет выступать модуль Samsung GN1. Ассистировать ему станут ультраширик на 12 Мп Sony IMX386 и телеобъектив Sony IMX586 разрешением 48-мегапикселей.

В числе прочих характеристик Google Pixel 6 Pro упоминается 6,7-дюймовый pOLED LTPO-экран с частотой обновления 120 Гц, фирменный процессор Tensor, чип безопасности Titan M2 и операционная система Android 12. Прикрывать дисплей станет стекло Gorilla Glass Victus.

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Габариты корпуса Pixel 6 Pro составят 163,9х75,8х8,9 мм и внутри будет скрываться аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт, а мощность беспроводной зарядки — 23 Вт. Смартфон предложит стереодинамики, модуль NFC, порт USB Type-C 3.1, дисплейный сканер отпечатков пальцев и защиту от воды IP68. Важная черта новых Pixel-фонов — патчи безопасности они будут получать в течении 5-ти лет.

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Источник: telegram