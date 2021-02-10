Торопитесь приобрести! iPhone 12 – отличный смартфон легендарного бренда по акционной цене всего от 11 217

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Инвестируй разумно, плати меньше

iPhone 12 – один из любимых смартфонов многих людей, он до сих пор остается актуальным. Благодаря качественному дисплею, хорошим камерам и мощности он удовлетворит почти все потребности.

Он тоньше, легче, меньше и эргономичнее, чем iPhone 11, который он заменил, а плоские стороны делают его гораздо более удобным для удержания. Все просто: от размера до веса. Это также более крепкий телефон, с более крепким стеклом на передней панели и лучшим рейтингом IP68 для защиты от брызг, воды и пыли. Apple заявляет, что он выдерживает погружение на глубину до 6 метров в течение 30 минут.

С точки зрения дизайна iPhone 12 имеет 6,1-дюймовый дисплей со знаковым вырезом, в котором находится Face ID. Телефон имеет плоские панели и скругленные края на углах.

Смартфон получил мощный процессор Apple A14 Bionic, показывающий хорошие результаты и запускающий игры на максимальных настройках.

iPhone 12 получил много больших обновлений по сравнению со своим предшественником, и это делает изменения в камере несколько менее существенными. Появились новые функции и некоторые очевидные улучшения, особенно при съемке в условиях недостаточного освещения, но в целом фотографии, которые я делал, выглядят очень похожими на те, что были сделаны на iPhone 11 серии.

Правда, телефон имеет небольшую емкость батареи всего 2815 мАч, хотя благодаря фирменной операционной системе IOS смартфон хорошо держит заряд батареи. Вот вот зарядка здесь всего 15W и заряжаются смартфон медленно.

В заключение, iPhone 12 – отличный вариант для людей, которые хотят инвестировать во флагман в 2023 году, но не хотят опустошать свои карманы, покупая смартфон за тысячу долларов. Заказать смартфон можно по ссылке ниже:

iPhone 12 64 GB – 11 217 грн (цена 11.11)

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