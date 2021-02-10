Появились характеристики Realme 9i

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Realme 9i станет игровой бюджеткой

Вчера пришло сообщение, что в начале следующего года выйдет линейка Realme 9, которая будет включать четыре модели. Самой младшей в череде новинок будет Realme 9i, который станет преемником Realme 8i и сегодня стали известны его характеристики.

По данным сетевых источников Realme 9i должен получить IPS-дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+, восьмиядерный процессор Helio G90T, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Разрешение фронтальной камеры составит 32-мегапикселя и на тыльной стороне установят три датчика изображения, где главный на 64 Мп. Ассистирует ключевому модулю ультраширик на 8 Мп и датчик глубины на 2 Мп.

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Питать Realme 9i будет аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт или 33 Вт. Ожидаемое время выхода новинки —первый квартал 2022 года. Вместе с ней компания должна представить Realme 9, Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+ Max. Наиболее интересной моделью должен стать Realme 9 Pro+ Max, который получит чип Snapdragon 870 и AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

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Источник: gizchina