Появляется все больше подтверждений скорого появления новых часов от Realme

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В скором времени Realme могут показать новые часы флагманского уровня.

В этом году Realme представили свои первые «умные» часы, которые на самом деле являлись не чем иным, как фитнес-браслетом в форм-факторе часов. Но, похоже, компания решила всерьез заняться выпуском по-настоящему умных часов.

Совсем скоро нас ждет презентация новых часов под названием Realme Watch S Pro – именно такое имя фигурирует во всех утечках. Сегодня новое устройство было обнаружено на сайте органа сертификации IMDA в Сингапуре, что очевидно означает скорое появление на прилавках.

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Причем новый сертификат – не единственная новость о Watch S Pro. Благодаря данным североамериканского сертификационного органа (FCC), мы знаем, что часы Realme имеют круглый дисплей с двумя физическими кнопками справа. Напомним, что первые часы Realme имели квадратный циферблат.

Новая модель будет оснащена 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем, имеющим разрешение 454 x 454 пикселя, что довольно неплохо для устройства такого размера. FCC также показывает, что он весит 64,5 грамма, и его питает батарейка емкостью 420 мАч.

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В список датчиков, установленных в часы, входят акселерометр, гироскоп, геомагнитный, оптический пульсометр и датчик внешнего освещения. По данным FCC, нас ждет самостоятельный продукт. В часах будет реализована поддержка Bluetooth 5.0, GPS и Glonass.

Как следует из названия, Realme Watch S Pro является Pro-версией, поэтому в Сети уже пошли слухи, что нас может ждать и обычная версия попроще. Но, так или иначе, ценник должен оставаться адекватным на обе версии – такая философия молодого бренда.

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Источник: Root My Galaxy



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