Предположительно такими будут Realme X9 и Realme X9 Pro

365

TENAA показал характеристики и дизайн Realme X9 и Realme X9 Pro

В среднем сегменте идет нешуточная борьба за умы и кошельки пользователей, и, чтобы усилить там свои позиции, «дочка» Oppo отправит в «бой» Realme X9 и Realme X9 Pro. Похоже, что до анонса уже рукой подать, информация о новинках появилась на сайте сертификационного центра TENAA.

Читать также: Слили характеристики Realme Pad

﻿

В базе данных регулятора была найдена информация о смартфоне с модельным номером RMX3381, который, как предполагается, дебютирует как Realme X9 Pro. В числе его характеристик указан дисплей диагональю 6,5 дюйма (возможно, AMOLED), аккумулятор емкостью 4880 мАч (скорее всего, будет заявлено 5000 мАч), быстрая зарядка на 65 Вт и операционная система Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0.

Читать также: Realme может быть в шаге от анонса магнитной зарядки MagSafe ﻿

Габариты корпуса Realme X9 Pro составили 162,5х74,8х8,8 мм, упомянута поддержка 5G и двух симок. Есть 4/6/8 Гб оперативной памяти и 64/128/256 Гб постоянной. Регулятор указывает на наличие 8-ядерного чипа с тактовой частотой 2,4 ГГц и есть предпосылки, что основе смартфона будет лежать 7-нанометровый Snapdragon 870. Изображения ориентируют нас на присутствие четырехкомпонентной основной камеры.

Что касается Realme X9, то он должен получить 6,43-дюймовый AMOLED-экран разрешением FullHD+, до 12 Гб оперативной памяти, до 256 Гб постоянной, селфи-камеру на 32 Мп и тройную тыльную 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Аккумулятор будет двухэлементным суммарной емкостью 4200 мАч. Весить Realme X9 должен 174 грамма и его габариты составят 159,2х73,5х8 мм.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источники: gsmarena, Gizmochina