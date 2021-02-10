Представили бюджетные и выносливые Samsung Galaxy F02s и Galaxy F12s

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В Индии анонсировали Samsung Galaxy F02s и Galaxy F12s, где главный акцент на емкие батарейки

Сегодня состоялась премьера доступных смартфонов Samsung Galaxy F02s и Galaxy F12s. Как оказалось, это не новые мобильники, а лишь переименованные версии Galaxy A02s/M02s и Galaxy A12/M12. Похоже, что уже стало нормой, что компании придумывают разные имена для одних и тех же моделей исходя из региона продаж.

Galaxy F02s и Galaxy F12 получили Infinity-V дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением 1600х720 пикселей. Под капотом Galaxy F02s стоит чип Snapdragon 450, он обладает 3/4 Гб оперативной памяти и 32/64 Гб постоянной, фронтальной камерой на 8-мегапикселей и тройной тыльной камерой с датчиками 13 Мп + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины).

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Работает Galaxy F02s под управлением фирменной оболочки One UI 2 на базе Android 10, а за автономность работы отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч. Оценили смартфон в $122 и $136 за версии с 3/32 Гб и 4/64 Гб памяти соответственно.

В качестве аппаратной платформы Galaxy F12 выступает чипсет Exynos 850, предлагается 4 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб, селфи-камера на 8 Мп и четырехкомпонентная тыльная камера 48 Мп (Samsung ISOCELL Bright GM2, f/2.0) + 5 Мп (ширик, f/2.2) + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины).

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Смартфон оснастили сканером отпечатков пальцев на боковой грани, аккумулятором емкостью 6000 мАч с зарядкой на 15 Вт, аудиоразъемом и поддержкой Dolby Atmos. В качестве программной платформы выступает оболочка One UI 3.1 на базе Android 11. На выбор две модификации Galaxy F12: 4/64 Гб и 4/128 Гб по цене $150 и S163.

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Источник: fonearena