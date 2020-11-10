Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Samsung всеми силами пытается исправить косяк с дисплеем Samsung Galaxy S20 FE

Samsung всеми силами пытается исправить косяк с дисплеем Samsung Galaxy S20 FE

10.11.2020 759 2

Корейцы Samsung отправляют очередное обновление на Samsung Galaxy S20 FE в надежде исправить проблемы с экраном.

 

Samsung Galaxy S20 FE

 

В сентябре Samsung представили лайт-версию своего флагмана Galaxy S20 с приставкой Fan Edition (FE). И хоть, в целом, люди оказались довольны покупкой, почти сразу выявилась большая проблема с тачем дисплея.

 

Компания сразу начала отправку экстренных обновлений. Samsung уже разослал два обновления для 4G и 5G-версий Galaxy S20 FE. Перед тем, как были выпущены прошивки, возможно исправляющие ошибки, смартфон ловил фантомные нажатия, а также воспроизводил «дрожащие» анимации при прокрутке или масштабировании.

 

В настоящее время для Galaxy S20 FE отправляется очередное обновление, но пользователи, успевшие его опробовать, говорят, что проблема до сих пор не решена полностью.

 

Galaxy S20 FE экран

 

Обновления имеет номер сборки G781BXXU1ATK1. В одном из пунктов списка изменений написано – «улучшена стабильность работы сенсора экрана». По словам пользователя Reddit, «дрожащая прокрутка всё равно происходит, но реже». Пользователь также ссылается на то, что сохранилась проблема и при масштабировании, но плавность анимации стала приятнее.

 

Другой владелец S20 FE написал, что проблемы были заметны с первого дня, и он не мог понять, почему 120-гигагерцовый экран работал так, будто он трясся от припадка. По его словам, два обновления внесли очень незначительные улучшения, и он до сих пор сильно раздражается при ежедневном использовании.

 

Некоторые пользователи предполагают, что в смартфонах все-таки может иметься аппаратная проблема, которая не может быть исправлена простыми обновлениями.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

 

Galaxy S20 Fan Edition

 

Источник: SamMoblie


https://andro-news.com/news/v-seti-poyavilsya-cennik-na-novyy-vivo-v20-pro.html В Сети появился ценник на новый Vivo V20 Pro(в Адм. панель)

Samsung Samsung Galaxy S20 FE
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 10.11.2020

Комментарии

Miron ssQ 0
Самсунг пошёл по пути Ксяоми - много моделей не бывает. Вот только и проблем с этим прибавляется. И если для Ксяоми , наличие программных косяков на старте продаж - это норма, то для А-бренда подобные проблемы непростительны. Люди (большинство) приобретают продукты Самсунг из-за марки, в расчете на качество и закрывают глаза на то, что переплачивают Н-ную сумму просто за А-бренд. Поэтому я и покупаю только Xiaomi ).
От Самсунга покупал телик и смарт по одному разу. Больше ни-ни.
10.11.2020 13:00
Sergey Lyuft 0
Miron ssQ, качество от самсунга? О чем ты.. Купил в последний раз с7, после этого сказал что никогда больше не куплю самсунг. Сижу на 1+7 и доволен.
10.11.2020 14:37

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Samsung всеми силами пытается исправить косяк с дисплеем Samsung Galaxy S20 FE