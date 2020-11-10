Samsung всеми силами пытается исправить косяк с дисплеем Samsung Galaxy S20 FE

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Корейцы Samsung отправляют очередное обновление на Samsung Galaxy S20 FE в надежде исправить проблемы с экраном.

В сентябре Samsung представили лайт-версию своего флагмана Galaxy S20 с приставкой Fan Edition (FE). И хоть, в целом, люди оказались довольны покупкой, почти сразу выявилась большая проблема с тачем дисплея.

Компания сразу начала отправку экстренных обновлений. Samsung уже разослал два обновления для 4G и 5G-версий Galaxy S20 FE. Перед тем, как были выпущены прошивки, возможно исправляющие ошибки, смартфон ловил фантомные нажатия, а также воспроизводил «дрожащие» анимации при прокрутке или масштабировании.

В настоящее время для Galaxy S20 FE отправляется очередное обновление, но пользователи, успевшие его опробовать, говорят, что проблема до сих пор не решена полностью.

Обновления имеет номер сборки G781BXXU1ATK1. В одном из пунктов списка изменений написано – «улучшена стабильность работы сенсора экрана». По словам пользователя Reddit, «дрожащая прокрутка всё равно происходит, но реже». Пользователь также ссылается на то, что сохранилась проблема и при масштабировании, но плавность анимации стала приятнее.

Другой владелец S20 FE написал, что проблемы были заметны с первого дня, и он не мог понять, почему 120-гигагерцовый экран работал так, будто он трясся от припадка. По его словам, два обновления внесли очень незначительные улучшения, и он до сих пор сильно раздражается при ежедневном использовании.

Некоторые пользователи предполагают, что в смартфонах все-таки может иметься аппаратная проблема, которая не может быть исправлена простыми обновлениями.

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Источник: SamMoblie



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