Samsung готовит смарт-часы на солнечных батареях

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Компания запатентовала умные часы с подпиткой от солнца

Не так давно Samsung получила патент на смарт-часы. Можно было пройти мимо него, если бы не технология зарядки. Она решила предложить что-то новенькое для носимого гаджета от компании. Этим новеньким стала технология использования «зеленой» и бесплатной солнечной энергии для зарядки умных часов.

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Инженеры Samsung придумали встроить солнечные панели в ремешок, которые затем передают накопленную энергию на аккумулятор смарт-часов. Предположительно, именоваться гаджет может Galaxy Watch Solar. Размещение солнечных панелей в ремешке позволит собрать достаточное количество солнечного света, независимо от того, как надет гаджет. При этом предполагается использовать различные типы солнечных элементов, чтобы предложить высокую эффективность.

Samsung не первая, кто додумался использовать силу солнца для зарядки смарт-часов. Экспериментировали со смарт-часами на солнечной энергии такие компании как Garmin, Kyocera и Casio. Ничего не мешает и Samsung в будущем порадовать уже готовой коммерческой разработкой.

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Источник: mspoweruser