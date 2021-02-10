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Samsung готовит смарт-часы на солнечных батареях

28.09.2021 249 0

Компания запатентовала умные часы с подпиткой от солнца

Не так давно Samsung получила патент на смарт-часы. Можно было пройти мимо него, если бы не технология зарядки. Она решила предложить что-то новенькое для носимого гаджета от компании. Этим новеньким стала технология использования «зеленой» и бесплатной солнечной энергии для зарядки умных часов.

 

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Инженеры Samsung придумали встроить солнечные панели в ремешок, которые затем передают накопленную энергию на аккумулятор смарт-часов. Предположительно, именоваться гаджет может Galaxy Watch Solar. Размещение солнечных панелей в ремешке позволит собрать достаточное количество солнечного света, независимо от того, как надет гаджет. При этом предполагается использовать различные типы солнечных элементов, чтобы предложить высокую эффективность.

 

Samsung готовит смарт-часы на солнечных батареях – фото 1

 

Samsung не первая, кто додумался использовать силу солнца для зарядки смарт-часов. Экспериментировали со смарт-часами на солнечной энергии такие компании как Garmin, Kyocera и Casio. Ничего не мешает и Samsung в будущем порадовать уже готовой коммерческой разработкой.

 

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Источник: mspoweruser

Samsung смарт-часы
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 28.09.2021

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Samsung готовит смарт-часы на солнечных батареях