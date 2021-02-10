Представлен Vivo Pad Air – тонкий и легкий планшет с экраном 11,5” 144 ГГц.

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Планшет с батареей 8500 мАч﻿ весит всего 530 г

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Vivo China представила Vivo Pad Air – тонкий 11,5-дюймовый планшет с частотой обновления экрана 144 Гц и аккумулятором на 8500 мАч.

ЖК-дисплей с соотношением сторон 3:2 имеет разрешение 2,8K (2880 x 1800) пикселей. Частота обновления адаптивна, она может изменяться в зависимости от сценария.

Планшет Vivo Pad Air основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 870. Созданный по 7-нм технологическому процессу, восьмиядерный чип содержит одно сверхпроизводительное ядро Kryo 585 Prime (Cortex-A77) с частотой работы до 3,2 ГГц, 3 ядра KrC 58 A77) на 2,42 ГГц и 4 ядра Kryo 585 Silver (Cortex-A55), 1,8 ГГц.

Батарея с большим запасом энергии поддерживает зарядку мощностью 44 Вт. При этом Vivo Pad Air весит всего 530 г и имеет толщину 6,67 мм. Планшет будет доступен в трех цветах: Free Blue, Brave Pink и Easy Silver. Он будет работать под управлением Android с интерфейсом OriginOS 3 Ocean.

Дата начала продаж и цена Vivo Pad Air неизвестны, но планшет должен быть более доступным, чем представленный в апреле Vivo Pad2.

Источник: GSMArena