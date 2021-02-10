Представлены Google Pixel Buds A: качественный звук за сотню долларов

615

Google выпустила наушники Pixel Buds A для народа

После нескольких месяцев слухов Google официально представила Pixel Buds A. Они в основном такие же как оригинальные Pixel Buds с точки зрения дизайна и функций. Но все же ряд отличий есть и самое главное цена — стоят они всего $99.

Читать также: Вышла новая версия порта Google Camera, совместимая с большим количеством Android-смартфонов

﻿

Pixel Buds A имеют тот же дизайн, что и Pixel Buds 2020 года. За исключением нового варианта оливкового цвета и двухцветной белой версии с серым оттенком вместо черного цвета. Незначительные различия заключаются в форме отверстий для микрофонов, и у A-Series две точки контакта для зарядки вместо трех. Наушники по-прежнему имеют «стабилизирующую дугу» сзади, которая помогает закрепить их. Вернулись вентиляционные отверстия, которые помогают сохранять комфорт, избавляя от внутриушного давления. И, наконец, Pixel Buds A обладают классом защиты IPX4.

Внутри наушников находятся 12-милиметровые драйверы, реализовали пассивный шумодав и автономность работы составила 5 часов на одном заряде в режиме воспроизведения музыки и 2,5 часа — голосовых звонков. Комплектный чехол позволяет увеличить продолжительность работы до 24 часов (12 часов разговоров).

Читать также: Роскомнадзор «смилостивился». Тормозить сервисы Google не будут

﻿

Заряжать футляр можно по проводу через порт USB Type-C, а вот от беспроводной зарядки отказались в угоду удешевления. Заявлена поддержка Bluetooth 5.0 и Google Assistant, а также наушники способны остановить воспроизведение, стоит только из вынуть из ушей.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: t3n