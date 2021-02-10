Представлены селфифоны Vivo V21, Vivo V21 5G и Vivo V21e

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Vivo V21, Vivo V21 5G и Vivo V21e получили селфи-камеру с оптической стабилизацией изображения

После выпуска флагманов никакой «бури» на рынке ожидать не следует, компании предпочитают постепенно обновлять модельный ряд, где большая часть последних новинок относится к доступным решениям. Сегодня была выпущена серия Vivo V21, которая помимо базовой модели линейки получила 5G-версию и Vivo V21e.

Vivo V21 и Vivo V21 5G по своей сути являются идентичными смартфонами с той лишь разницей, что первая модель рассчитана на работу в сетях 4G, а вторая поддерживает сети пятого поколения. При этом оба аппарата базируются на Dimensity 800U с графическим чипом Mali-G57 MC3. В случае же с Vivo V21e предложили процессор Snapdragon 720G.

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На передней панели всех трех моделей установлен 6,44-дюймовый AMOLED-экран разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц. Дипслей Vivo V21e обладает поддержкой HDR10 и пиковой яркстью 430 кд/м², тогда как у Vivo V21 и Vivo V21 5G — HDR10+ и яркость 500кд/м².

Все три смарфтона получили флеш-накопитель вместимостью 128 Гб, батарейку на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт, 8 Гб оперативной памятью, фронталку на 44-мегапикселя с OIS и тройную основную камеру 64 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (макромодуль). Работают новинки под управлением Android 11 с оболочкой Funtouch OS 11.1. Имеется порт USB Type-C, поддержка Bluetooth 5.1, GPS и Wi-Fi 5.

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На данный момент известна только стоимость Vivo V21 — $389.

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Источник: gsmarena