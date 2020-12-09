Про дизайн Samsung Galaxy A52: изображения смартфона

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Samsung Galaxy A52 будет во многом схож с Galaxy A51

В начале 2019 года обновленная линейка Galaxy A оставила приятные впечатления и Galaxy A50 стал одним из популярных устройств серии. Удачный баланс характеристик и цены позволил смартфону выйти в топ продаж. Эстафету подхватил Samsung Galaxy A51, который по итогам первого квартала нынешнего года стал самым продаваемым Android-смартфоном.

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Сможет ли Samsung Galaxy A52 повторить успех предшественников, покажет только время. Сейчас же компания находится на низком старте перед анонсом новинки, которой, скорее всего, вновь будет уготована судьба стать локомотивом продаж серии Galaxy A. По части технического оснащения смартфона информации мало, а вот получить представление о его дизайне мы можем уже сейчас.

На помощь приходит известный поставщик утечек @OnLeaks, который выложил в сеть изображения Galaxy A52. Они дают понимание, что смартфон удостоится Infinity-O AMOLED-дисплея диагональю 6,5 дюйма и на тыльной стороне установили прямоугольную площадку для четырех датчиков основной камеры.

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Сообщается, что габариты корпуса Galaxy A52 составят 159,9х75,1х8,4 мм и тыльная панель будет изготовлена из пластика. По слухам, аппаратной основой новинки станет восьмиядерный процессор Snapdragon 750G, который поддерживает сети пятого поколения.

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Источник: Voice