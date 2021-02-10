Продажи серии Redmi Note 13 превысили 410 000 смартфонов всего через 1 час после старта в Китае.

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Дальнейший успех серии не вызывает сомнений

21 сентября была представлена серия Redmi Note 13. Смартфонам Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro+ прочат успех по причине удачного дизайна и соотношение цены / характеристик. Компания предоставила первую статистику об успехе серии.



Результат начала продаж Redmi Note 13 в Китае можно назвать потрясающим – Redmi продала 410 000 телефонов Note 13 всего через час после начала. Компания известила об этом фразой «Первая битва выиграна!».



Похоже, Redmi полностью удовлетворены продажами – комплексная стратегия, включающая выдающийся дизайн, продвинутые характеристики и умеренную цену на телефоны сработала наилучшим образом. В скором времени ожидается мировая презентация серии Redmi Note 13, хотя конкретная дата неизвестна. По слухам, по крайней мере, Redmi Note 13 Pro получит международную версию в виде смартфона Poco.

Источник: TheTechOutlook