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  • Продажи серии Redmi Note 13 превысили 410 000 смартфонов всего через 1 час после старта в Китае.

Продажи серии Redmi Note 13 превысили 410 000 смартфонов всего через 1 час после старта в Китае

27.09.2023 29 1

Дальнейший успех серии не вызывает сомнений

 

21 сентября была представлена серия Redmi Note 13. Смартфонам Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro+ прочат успех по причине удачного дизайна и соотношение цены / характеристик. Компания предоставила первую статистику об успехе серии.

 

Redmi Note 13


Результат начала продаж Redmi Note 13 в Китае можно назвать потрясающим – Redmi продала 410 000 телефонов Note 13 всего через час после начала. Компания известила об этом фразой «Первая битва выиграна!».

 

Redmi Note 13


Похоже, Redmi полностью удовлетворены продажами – комплексная стратегия, включающая выдающийся дизайн, продвинутые характеристики и умеренную цену на телефоны сработала наилучшим образом. В скором времени ожидается мировая презентация серии Redmi Note 13, хотя конкретная дата неизвестна. По слухам, по крайней мере, Redmi Note 13 Pro получит международную версию в виде смартфона Poco.

 

Источник: TheTechOutlook

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 27.09.2023
Комментарии
Всего комментариев: 1
 
 
Семченко Євген 0
7s Gen 2 це якийсь провал
27.09.2023 21:04
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Продажи серии Redmi Note 13 превысили 410 000 смартфонов всего через 1 час после старта в Китае