Производить дисплеи для iPhone 12 будет не только Samsung Display

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BOE все же могла пройти у Apple жесткий тест на качество OLED-панелей

Вот уже который год Apple обеспечивает Samsung Display безбедное существование и блестящие финансовые показатели. А все началось с iPhone X, когда компания решила перейти на использование OLED‑панелей и только южнокорейский гигант мог производить их в необходимом количестве и главное — достойного качества. Теперь концерн из Купертино на постоянной основе закупает необходимые дисплеи и даже, если и не выполнит свои обязательства по закупки необходимого количества — заплатит Samsung сумму отступных.

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Но теперь OLED-панели могут производить и другие компании. Кроме того, сама Apple не в восторге от того, что зависит от Samsung. Поэтому «яблочная» компания и ищет того производителя, которому она могла бы поручить поставку в ее адрес дисплеев. В число альтернативных поставщиков могла попасть и компания BOE. Но в июне нынешнего года появилось сообщение, что Apple осталась недовольно качеством китайских OLED-матриц.

Но теперь пришла информация, что BOE провела работу над ошибками и в итоге она попала в касту избранных. Она станет поставлять OLED-панели для нужд Apple. Более того, их начнут устанавливать в iPhone 12. Нам остается дождаться официального подтверждения со стороны Apple, чтобы уверено говорить об установке в iPhone 12 дисплеев от BOE.

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Источник: mydrivers