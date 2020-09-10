Потери зарубежных компаний из-за санкций против Huawei оцениваются в миллиарды долларов

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Зарубежные компании понесут огромные потери из-за охоты США на Huawei

15 сентября обещает стать одним из самых черных дней в истории Huawei. Именно с этого дня вступает в силу второй раунд санкций США против китайской компании. Отныне она не сможет закупать целый ряд комплектующих и разработок, которые созданы с применением американских технологий и оборудования.

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Правда, есть шанс, что кому-то из поставщиков все же удастся получить лицензию от Министерства торговли США, которая позволяет сотрудничать с Huawei. Но надежда призрачная, Белый дом всерьез нацелен довести войну до победного конца — уничтожение Huawei.

Правда, за затею и маниакальную идею сломать китайскую компанию расплатятся прочие поставщики. США больно ударила не только по Huawei, но и по бизнесу прочих компаний, включая американские. Так, аналитики компании Omdia уже говорят о том, что поставщики из Японии, Южной Кореи и Тайваня по итогам года могут не досчитаться выручки в размере $26 млрд. Больнее всего санкции ударят по японским компаниям, которые поставляют в адрес Huawei почти 30% всех закупаемых ею комплектующих.

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Так, уже пришло сообщение, что Samsung и LG прекращают поставку дисплеев в адрес Huawei, а также к ним присоединится корейская SK Hynix, которая прекратит отгрузку микросхем памяти. На данный момент известно, что SK Hynix и MediaTek уже обратились в Министерство торговли США с просьбой выдать лицензию на продолжение работы с Huawei.

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Источник: asia.nikkei