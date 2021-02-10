Прототип iPhone 13 Pro Max на видео: «монобровь» меньше, камера больше

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На видео сравнили iPhone 12 Pro Max и iPhone 13 Pro Max

Льюису Хилсентегеру, ведущему известного YouTube-канала Unbox Therapy, кто-то прислал то, что описывается как подлинный макет iPhone 13 Pro Max. Если это так, то преемник iPhone 12 Pro Max не сильно изменится по сравнению со своим предшественником — за исключением того, что он может быть чуть толще, предлагать большие задние камеры и меньшую монобровь.

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Проверить подлинность прототипа, невозможно. Автор ролика лишь сообщил о том, что ему удалось заполучить макет iPhone 13 Pro Max. По всей видимости, это лишь «болванка» для демонстрации экстерьера. Новинка предложит плоские боковые грани и порт Lightning.

Чтобы проверить достоверность слухом о минимизации выемки, блогер измерил ее и у него получилось 26,31 мм в длину против 34,62 мм у предшественника. Достигнуто это за счет смещения разговорного динамика вверх.

Главное же визуальное отличие — камера. Объективы стали крупнее, и площадка с ними больше выступает над корпусом. Если у iPhone 12 Pro Max толщина в месте камеры составляет 14,1 мм, то у iPhone 13 Pro Max этот показатель равен 16,99 мм.

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Последние слухи также говорят в пользу того, что Pro-версиях iPhone 13 мы увидим LTPO OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Производить и поставлять их Apple будет Samsung. И южнокорейская компания будет эксклюзивным поставщиком панелей для Pro-версий нового поколения iPhone.

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Источник: youtube