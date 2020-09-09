Раскрыли секрет подэкранной камеры ZTE Axon 20 5G

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Детально изучили область с фронталкой у ZTE Axon 20 5G





В истории мобильных устройств было несколько захватывающе ярких моментов, которые предопределяли дальнейшее их развитие. А сколько еще будет. Одним из них должна стать технология, позволяющая отправить фронтальную камеру под поверхность дисплея. И здесь заявить о себе как об инновационном лидере решила компания ZTE, представившая Axon 20 5G, который гордо именуют первым смартфоном с подэкранной камерой.

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Идея с камерами под дисплеем перспективная и многообещающая, но многое зависит от ее реализации. И вот тут у ZTE не все заладилось. Первые «живые» фото показали, что селфи-модуль не такой уж и невидимый, область с камерой хорошо видна невооруженным взглядом. Но в любом случае было любопытно узнать, как компании удалось добиться необходимой степени прозрачности в зоне, где располагается фронталка.

Детальное изучение показало, что необходимый эффект был достигнут, в частности, за счет менее плотного расположения пикселей в области с камерой. Та сама «прозрачная» часть получила плотность пикселей соответствующую разрешению 720p против 1080р у львиной доли экрана. Изменили и расположение субпикселей, а все для того, чтобы больше света попадало на датчик, проникая сквозь матрицу. Отдельная область с фронталкой также получила миниатюрный независимый драйвер и контроллер.

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Продажи ZTE Axon 5G стартуют в Китае уже на этой неделе и будет любопытно узнать впечатления и отзывы реальных пользователей, касающиеся визуального восприятия подэкранной камеры и качества снимков, созданных на нее.

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Источник: twitter