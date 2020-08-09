Раскрыт дизайн Huawei Enjoy 20 Plus

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В условиях, когда на Huawei оказывается беспрецедентное давление со стороны властей США, она продолжает работать и даже умудрилась стать компанией номер один на рынке смартфонов по итогам второго квартала нынешнего года. Тем не менее, несмотря на все хорошие новости о доле компании на рынке, по итогам нынешнего года она прогнозирует спад на фоне предыдущих успехов.

Остаться на плаву Huawei поможет, прежде всего внутренний рынок и рост спроса на 5G-смартфоны. В числе новинок называют аппарат Huawei Enjoy 20 Plus, рендеры которого появились в сети. Это будет очередной смартфон компании, оснащенный выдвижной фронтальной камерой, а также предложат круглую основную с тремя датчиками изображения. Предполагается, что в качестве ключевого в тыльной камере будет выступать 48 Мп сенсор.

Ходят слухи, что Huawei Enjoy 20 Plus предложит фирменный чип Kirin 820, 6/8 Гб оперативной памяти, энергонезависимой 128 Гб и аккумуляторную батарею емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт. Получит аппарат 6,63-дюймовый экран разрешением FullHD+, порт USB Type-C и дактилоскопический датчик на боковой грани.

Источник: gizmochina

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