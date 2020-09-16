Расстановка сил на рынке мобильных процессоров по итогам II квартала 2020 года

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Qualcomm лидирует, но MediaTek догоняет. Apple и HiSilicon нарастили, Samsung и Unisoc потеряли

Долгие годы абсолютным лидером на рынке мобильных чипов является Qualcomm. Компания, которая даже не имеет своих производственных мощностей умудряется быть безоговорочным фаворитом. Но стоило США устроить обструкцию компании Huawei, как ситуация немного изменилась.

Аналитики компании Counterpoint Technology Market Research взялись за подсчет доли чипмейкеров за второй квартал нынешнего года. По результатам анализа они пришли к выводу, что вместе с падением рынка смартфонов, естественно случился спад и в сегменте мобильных чипов. Виновники ситуации давно известны и не раз названы — пандемия коронавируса, карантинные ограничение и кризис. Падение составило 26%.

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Лидером по-прежнему является Qualcomm, которая контролирует 29% рынка. С сожалением для американского чипмейкера стоит отметить что свою долю он теряет. Так, годом ранее его доля составляла 33%.

Расстановка сил в разрезе регионов

На втором месте оказалась MediaTek, которая сумела нарастить свою долю с 24% до 26%. Здесь компания обязана росту спроса на ее чипы со стороны Huawei, а также других производителей, которые сделали ставку на процессоры линейки Dimensity.

Замыкает тройку лидеров HiSilicon, которая также продемонстрировала рост — 16% против 12% за аналогичный период прошлого года. Скачок продиктован наращиваем производства процессоров, который подстегнули санкции США. Уже по итогам четвертого квартала нынешнего года мы увидим крутое пике HiSilicon на рынке мобильных чипов. На четвертом месте оказалась Apple с 13% доли рынка и на пятом — Samsung с аналогчиным результатом. Еще 4% рынка пришлось на чипы Unisoc.

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Источник: computerbase