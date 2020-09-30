Realme 7 все-таки выйдет на европейском рынке
Седьмое поколение бюджетников от Realme не останется эксклюзивом для Индии – смартфоны пойдут по миру.
Realme – одна из немногих компаний, показавших стабильный рост в период коронакризиса, и рецепт этого прост: регулярных выпуск смартфонов. В этом месяце компания выпустила новое поколение своей основной серии Realme 7. Данная линейка всегда была сильным игроком в среднебюджетном сегменте, и обновленные аппараты уже показывают хорошие продажи.
Однако новая серия продавалась только в Индии, что мешало на полную развернуть экспансию. Но, похоже, компания готова отправить новые устройства в Европу.
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Сегодня компания объявила о двух готовящихся мероприятиях. 7 октября Realme проведет масштабное мероприятие в Индии. Там мы увидим новый смартфон Realme 7i, наряду с новым продуктом Realme 7 Pro.
Также, по материалам GSMArena, на индийском мероприятии компании будет представлена целая россыпь новых продуктов, не относящихся к категории смартфонов. Среди них можно ожидать новые смарт-часы, электрическую зубную щетку, проводные и беспроводные наушники, новый пауэрбэнк и многое другое.
Постер презентации Realme в Индии
Компания также намекнула о проведении дополнительной презентации для европейского рынка. Профильные издания сразу смекнули, что в рамках этого события компания покажет серию Realme 7 европейским клиентам. Пока производитель не назвал точную дату проведения презентации.
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Похоже, планы у молодого бренда очень оптимистичные – не зря такие амбиции. До конца года компания должна представить несколько новых устройств. Посмотрим, получится ли у Realme переманить на свою сторону все больше заинтересованных клиентов.
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Тизер презентации в Европе
Источник: Twitter
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