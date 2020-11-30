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Realme Ace будет флагманом с мощным железом и сверхбыстрой зарядкой

30.11.2020 439 1

Готовится к выходу флагман Realme Ace на базе Snapdragon 875

Компания Oppo, входящая в холдинг BBK Electronics, ранее выпускала топовые устройства в рамках серии Ace. Но впоследствии им на смену пришла линейка Reno, а торговую марку было решено отдать на откуп «дочке» Realme. Пришло сообщение, что в модельном ряду Realme появится серия Ace, в которую войдут флагманского уровня аппараты.

 

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Сообщается, что компания активно трудится над первенцем линейки, который будет заключен в тонкий корпус и его аппаратной платформой станет Snapdragon 875. В числе фишек новинки также называют ультрабыструю зарядку. Напомним, что летом компания представила быструю 125-ваттную зарядку UltraDart, которой под силу зарядить батарейку емкостью 4000 мАч на 33% всего за 3 минуты. В ее основе лежит разработка материнской компании Oppo — Flash Charge на 125 Вт.

 

Realme Ace будет флагманом с мощным железом и сверхбыстрой зарядкой – фото 1

 

Oppo Reno Ace

 

Это все что известно о новинке. Когда может состояться ее дебют, не сообщается. Есть вероятность, что в начале следующего года устроят премьеру Realme X60, который придет на смену Realme X50. Какими отличительными чертами будет обладать новинка, сведений нет.

 

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Источник: gizmochina

Realme Ace
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.11.2020

Комментарии

Александр Мушин 0
Интересно, сколько циклов заряда- разряда, продержится аккумулятор с такой быстрой зарядкой?
30.11.2020 18:40

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Realme Ace будет флагманом с мощным железом и сверхбыстрой зарядкой