Realme Ace будет флагманом с мощным железом и сверхбыстрой зарядкой

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Готовится к выходу флагман Realme Ace на базе Snapdragon 875

Компания Oppo, входящая в холдинг BBK Electronics, ранее выпускала топовые устройства в рамках серии Ace. Но впоследствии им на смену пришла линейка Reno, а торговую марку было решено отдать на откуп «дочке» Realme. Пришло сообщение, что в модельном ряду Realme появится серия Ace, в которую войдут флагманского уровня аппараты.

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Сообщается, что компания активно трудится над первенцем линейки, который будет заключен в тонкий корпус и его аппаратной платформой станет Snapdragon 875. В числе фишек новинки также называют ультрабыструю зарядку. Напомним, что летом компания представила быструю 125-ваттную зарядку UltraDart, которой под силу зарядить батарейку емкостью 4000 мАч на 33% всего за 3 минуты. В ее основе лежит разработка материнской компании Oppo — Flash Charge на 125 Вт.

Oppo Reno Ace

Это все что известно о новинке. Когда может состояться ее дебют, не сообщается. Есть вероятность, что в начале следующего года устроят премьеру Realme X60, который придет на смену Realme X50. Какими отличительными чертами будет обладать новинка, сведений нет.

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Источник: gizmochina