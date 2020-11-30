Realme Ace будет флагманом с мощным железом и сверхбыстрой зарядкой
Готовится к выходу флагман Realme Ace на базе Snapdragon 875
Компания Oppo, входящая в холдинг BBK Electronics, ранее выпускала топовые устройства в рамках серии Ace. Но впоследствии им на смену пришла линейка Reno, а торговую марку было решено отдать на откуп «дочке» Realme. Пришло сообщение, что в модельном ряду Realme появится серия Ace, в которую войдут флагманского уровня аппараты.
Читать также: Realme заморочилась с оформлением основной камеры
Сообщается, что компания активно трудится над первенцем линейки, который будет заключен в тонкий корпус и его аппаратной платформой станет Snapdragon 875. В числе фишек новинки также называют ультрабыструю зарядку. Напомним, что летом компания представила быструю 125-ваттную зарядку UltraDart, которой под силу зарядить батарейку емкостью 4000 мАч на 33% всего за 3 минуты. В ее основе лежит разработка материнской компании Oppo — Flash Charge на 125 Вт.
Oppo Reno Ace
Это все что известно о новинке. Когда может состояться ее дебют, не сообщается. Есть вероятность, что в начале следующего года устроят премьеру Realme X60, который придет на смену Realme X50. Какими отличительными чертами будет обладать новинка, сведений нет.
Читать также: Realme быстрее всех продал 50 миллионов смартфонов в 2020 году
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Источник: gizmochina
Комментарии