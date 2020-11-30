Realme заморочилась с оформлением основной камеры

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Realme захотела выделиться в дизайне

От смартфонов Realme можно ожидать всего чего угодно, только не изысков во внешности. В ее модельном ряду нет устройств, которые бы смотрелись так, чтобы глаз нельзя было оторвать. Компания штампует однотипные по дизайну смартфоны, и невнимательный пользователь с трудом может отличить одну модель от другой. Увы, ничего оригинального в их облике нет.

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Похоже, что такое однообразие надоело самой Realme и она решила хоть как-то разнообразить дизайн смартфонов. Будем откровенны, сейчас основное поле для творчества дизайнеров — блок основной камеры. Вот и realme решила экспериментировать с экстерьером тыльного объектива. В сеть слили экскиз будущего смартфона компании, который якобы взят инсайдером из патентной документации производителя.

Если изображение достоверное, то realme раздумывает над тем, чтобы на задней панели установить овальный блок основной камеры, где один из модулей будет перископическим. Что касается фасада, то его оформление шаблонное для наших дней, где предложили небольшой подбородок и круглое отверстие под селфи-камеру.

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Судя по тому, что на нижнем торце предложили порт microUSB, то есть вероятность, что оригинальный блок тыльной камеры приготовили для бюджетного устройства. Выйдет ли такой аппарат в будущем, под большим вопросом. Ресурсу Gizmochina не удалось найти информацию о таком устройстве в бюро по патентам, поэтому не спешим принимать на веру эскиз.

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Источник: gizmochina