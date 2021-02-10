Realme GT 2 Pro покажет мастер-класс по приручению дракона

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Компания тизерит систему охлаждения Realme GT 2 Pro

Представьте себе, что к вам в руки попал флагман 2022 года: мощный, тонкий и способный приручить любую тяжелую игру. После установки любимой игры вы наконец-то запускаете ее на смартфоне, искренне надеясь, что такой зверь точно будет выдавать максимальную кадровую частоту и вы не столкнетесь с фризами и лагами. Но через несколько минут игры оказывается, что счетчик кадров просел, а смартфон стал горячим как печка.

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Собственно, то что мы описали не такая уж и фантастика. Это может суровая реальность для флагманов на базе Snapdragon 8 Gen 1. Постоянные читатели нашего ресурса в курсе, что при всей своей мощи этот чип страдает перегревом. И тут на первый план выходит правильная организация системы охлаждения. Вчера таким охлаждением хватались на презентации Xiaomi 12, а 4 января придет черед Realme убеждать пользователей в эффективности своей системы охлаждения в realme GT 2 Pro.

Сегодня вице-президент Realme сообщил, что компания известна как «мастер приручения драконов». Еще он выложил тизер, который указывает на то, что Realme GT 2 Pro получит мощную и эффективную систему охлаждения. Она первая в индустрии по двум параметрам: у нее самая большая в отрасли площадь рассеивания тепла, достигающая 36761 мм², и сама большая по площади система жидкостного охлаждения — 4129 мм².

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Новая система охлаждения в Realme GT 2 Pro также интересна тем, что здесь предложили теплоотводящий гель, чьи показатели по отводу тепла на 50-60% лучше обычных гелей. А все благодаря использованию алмазных частиц диаметром 40-50 мкм. Ей под силу снизить температуру ядер процессора до 18°С.

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Источник: mydrivers