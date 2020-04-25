Теперь официально: Realme выпустит свой смарт-телевизор

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Возможно, ни один бренд не словил такого хайпа в 2019 году, как новичок Realme. Расширяя список продукции, который, судя по всему, пока не планирует заканчиваться, бренд запускает Realme TV – смарт-телевизор под управлением Android TV. Продукт уже получил сертификацию от Google. Генеральный директор компании Мадхав Шет уже подтвердил, что Realme начнет продажи телевизора в Индии во втором квартале 2020 года.

Сертификация подтверждает, что линейка смарт-телевизоров бренда будет основана на Android-TV. На скриншоте, размещенном в Twitter, показано, что кодовое имя телевизора - «ikebukuro».

Ряд других OEM-производителей, в том числе BenQ, Vu Televisions и Micromax, также имеют устройства с таким же кодовым именем. Это связано с тем, что бренды обычно строят свою продукцию на основе уже существующих моделей от других ODM. Перед окончательной доработкой дизайна, выбирается желаемая спецификация, и после утверждения конструкции, ODM-производитель начинает производство телевизора.

Realme TV предположительно будет работать на процессоре Mstar T16 – безусловно, интересный выбор. Realme тестировала телевизор достаточно долго, и теперь компания готова к старту продаж. По слухам в Сети, собранным некоторое время назад, китайский бренд будет предлагать 32 и 43-дюймовые модели LED-телевизоров. Тем не менее, пока неясно, какие различия по спецификациям Realme предложит на окончательном запуске новинки.

Однако, судя по заявлениям генерального директора Мадхава Сета, можно быть уверенным в том, что Realme точно предложит большее разнообразие размеров. Также интересно узнать, какой ценник Realme предложит за эти телевизоры, так как они должны обслуживать различную аудиторию в разных ценовых сегментах.

Источник: bgr.in