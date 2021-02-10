Realme Q5 удостоится мощного чипа и зарядки флагманского уровня

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Устройства среднего класса все больше преображаются

Realme развивается стремительно и бурно. Сегодня компания похвасталась тем, что ей удалось продать более 2 млн единиц Realme Q3. Статистика продаж была приведена не просто так, компания готовит аудиторию к предстоящему появлению Realme Q5. О предстоящем выходе смартфона сообщил вице-президент Realme, а среди сильных его сторон он выделил быструю зарядку и стоимость.

По инсайдерской информации, Realme Q5 предложит восьмиядерный чипсет Snapdragon 870, который создан с применением 7-нанометровой технологии и предлагает восемь вычислительных ядер по схеме «1+3+4». Процессор обладает одним высокопроизводительным ядром Cortex-A77 с пиковой частотой 3,19 ГГц, тремя ядрами Cortex-A77, работающими на частоте 2,42 ГГц, и квартетом «малых» ядер Cortex-A55, чья частота составила 1,8 Ггц.

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Realme Q5 должен предложить 6/8/12 Гб оперативной памяти и 128/256/512 Гб постоянной, AMOLED-экран диагональю 6,62 дюйма разрешением 2400х1080 точек и аккумуляторную батарею на 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 80 Вт. Основная камера предложит три датчика 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Анонс Realme Q5 может пройти уже на этой неделе. Интересно, что запросить за аппарат с таким набором черт могут всего около $200.

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Источник: mydrivers