Realme включается в гонку за 200 Вт

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Показали адаптер для ультрабыстрой зарядки

Последние пару лет стали периодом, когда супербыстрая зарядка превратилась в настоящий мейнстрим, а ряд компаний достигли отметки в 125 Вт. У Xiaomi и вовсе есть технология на 200 Вт, и она готовится выпустить смартфон с 150-ваттной зарядкой. Не отстает от конкурента и Realme, которая еще в 2020 году представила систему сверхбыстрой подзарядки смартфонов UltraDart на 125 Вт.

Теперь пришло сообщение, что Realme готовится анонсировать зарядку на 200 Вт. Изданию Gizmochina на правах эксклюзивности удалось заполучить фоточку адаптера питания Realme. Надпись на блоке питания указывает на то, что его мощность составляет 200 Вт (20В/10А). Среди прочего указано, что есть поддержка USB PD (Power Delivery), но она ограничена 45 Вт (15В/3А, 20В/2,25А).

На данный момент нет информации, когда компания намерена анонсировать технологию и выпустит первое устройство, которое получит поддержку 200-ваттной зарядки. Возможно, разработку покажут в рамках участия компании в выставке MWC 2022. Уже известно, что там должны устроить глобальный релиз серии Realme GT 2.

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Источник: gizmochina