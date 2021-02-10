Realme X7 Pro Extreme Edition предложит дисплей на флагманский манер

316

Realme X7 Pro получит версию с изогнутой 120-герцовой матрицей

Всего за два года Realme удалось ворваться со своими смартфонами в топ-продаж. В прошлом году свет увидел Realme 7 Pro, ставший достаточно спорным смартфоном. Теперь компания задумала прокачать «прошку» и готовит к выходу Realme X7 Pro Extreme Edition.

Читать также: Дата анонса Realme GT Neo и две главные фишки смартфона названы﻿

В числе ее главных фишек производитель называет изогнутый по кромкам дисплей и заявляет, что это будет самый доступный аппарат на рынке, обладающий AMOLED-панелью с загибающимися на боковые части корпуса краями. Предполагается, что это матрица производства Samsung и компания считает, что смартфон с таким исполнением дисплея окажется востребованным.

﻿

Похоже, что это единственная отличительная черта Extreme Edition от Realme 7 Pro. Поэтому смартфон будет базироваться на чипе Dimensity 1000+, предложит аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт, фронталку на 32-мегапикселя и четырехкомпонентную основную камеру 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Экран должен быть диагональю 6,5 дюйма, и его частота составит 120 Гц.

Читать также: Дата анонса Realme 8. Изображения и характеристики Realme 9 Pro﻿

Анонс Realme X7 Pro Extreme Edition ждут в самое ближайшее время и ее стоимость может составить $300.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: 91mobiles