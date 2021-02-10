Realme X9 Pro удостоится ряда флагманских фишек

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Realme X9 Pro получит мощный чип, быструю зарядку и камеру топового уровня

В январе состоялась премьера нового 6-нанометрового чипа Dimensity 1200, который облюбовали компании Xiaomi, Oppo, Realme и Honor. О том, что первой выпустит смартфон с новым процессором заявила Xiaomi и выйдет он в рамках семейства Redmi. Как скоро к нему присоединится представитель Realme, неизвестно. Зато есть ясность, что это будет за модель — Realme X9 Pro.

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Последние слухи указывают на то, что помимо топового чипа от MediTek смартфон Realme X9 Pro получит плоский 90-герцовый дисплей разрешением FullHD+ с круглым отверстием под селфи-модуль, батарейку емкостью 4500 мАч, быструю зарядку мощностью 65 Вт и многомодульную основную камеру, где ключевой сенсор будет разрешением 108-мегапикселей.

Напомним, что Dimensity 1200 обладает восемью процессорными ядрами, собранными в три кластера по схеме «1+3+4», где первые два блока отданы под ядра Cortex-A78, разогнанные до частоты 3,0 ГГц и 2,6 ГГц соответственно. Последний кластер сформировали четыре ядра Cortex-А55 с пиковой частотой 2,0 ГГц. Чип обладает графикой Mali-G77 MC9, позволяет устанавливать дисплеи разрешением 2520х1080 пикселей и частотой обновления до 168 Гц, камеру на 200 Мп, до 16 Гб оперативки LPDDR4x и флеш-накопитель стандарта UFS 3.1.

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Источник: twitter